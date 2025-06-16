Канадский журналист заявил, что Мичков станет одним из самых результативных игроков НХЛ

Канадский журналист Марк-Оливье Кук прокомментировал игру российского форварда «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в дебютном сезоне в НХЛ.

«Его впечатляющее мастерство в создании моментов — пять взятий ворот при 10 очках в семи матчах февраля — и игра при переходе из обороны в атаку были высоко оценены с самого начала кампании. Мичков стремительно превратился в грозную атакующую силу и в ключевой элемент будущего «Флайерз». Болельщики уже его обожают и в ближайшие годы, когда он станет одним из самых результативных игроков НХЛ, полюбят ещё сильнее», — написал Кук в статье для издания Dose.

Напомним, 20-летний Мичков занял четвёртое место в голосовании на звание лучшего новичка сезона в НХЛ и вошёл состав сборной новичков сезона-2024/2025.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Мичков провёл 80 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 37 результативных передач.