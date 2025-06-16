Сборная Словакии назвала первую шестёрку хоккеистов, попавших в состав на Олимпиаду-2026

Сборная Словакии опубликовала имена первых шести хоккеистов для заявки на Олимпийский игры — 2026 в Италии.

В число первых шести игроков словацкой сборной на ОИ-2026 попали: защитник Мартин Фехервари («Вашингтон Кэпиталз»), Шимон Немец («Нью-Джерси Девилз»), Эрик Чернак («Тампа-Бэй Лайтнинг»); нападающие Юрай Слафковски («Монреаль Канадиенс»), Томаш Татар («Цуг», Швейцария), Мартин Поспишил («Калгари Флеймз»).

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милан и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф подтвердил, что сборная России не примет участия в Олимпийских играх 2026 года. Российскую сборную на турнире должна заменить сборная Франции.