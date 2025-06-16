Канадский журналист назвал Сидни Кросби подходящим центром для Ивана Демидова

Канадский журналист Матис Террьен предположил, что нападающий Сидни Кросби в случае ухода из «Питтсбург Пингвинз» перейдёт в «Монреаль Канадиенс» и будет играть в одном звене с российским нападающим Иваном Демидовым.

«Конечно, у «Канадиенс» есть много интересных вариантов для улучшения своей команды, особенно для поиска центрального нападающего для Ивана Демидова. Но многочисленные варианты никого не интересуют в Монреале, если есть Сидни Кросби. На данный момент, если не считать некоторых логических предположений, нет никаких признаков того, что капитан «Пингвинз» хочет, чтобы его обменяли. У него двухлетний контракт, который вступит в силу в следующем сезоне, и, даже несмотря на то что «пингвины» перестраиваются, пока нет подтверждения, что Кросби захочет сменить команду на более конкурентоспособную. Но если 87-й номер «Пингвинз» когда-нибудь захочет уйти, у него, скорее всего, будет очень ограниченный выбор команд, и «Монреаль» должен быть в их числе. По словам инсайдера Рено Лавуа, Кросби всегда считал «Белл-Центр» (домашняя арена «Монреаля». — Прим. «Чемпионата») своим любимым местом для игры, помимо Питтсбурга», — написал Террьен для Dose.

Кросби 37 лет. В 2005 году он «Питтсбург» выбрал его в первом раунде драфта под общим первым номером. В составе «Пингвинз» Кросби стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.