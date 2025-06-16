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Ульев привёз Кубок Гагарина на могилу рыбинских хоккеистов, погибших в авиакатастрофе

Ульев привёз Кубок Гагарина на могилу рыбинских хоккеистов, погибших в авиакатастрофе
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Защитник ярославского «Локомотива» Марк Ульев привёз Кубок Гагарина на родину в Рыбинск и вместе с ним посетил могилу местных хоккеистов Никиты Клюкина и Максима Шувалова, погибших в авиакатастрофе в 2011 году.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Марк в интервью пресс-службе «Локомотива» в 2023 году рассказывал, что пошёл в хоккей потому что там играл его знакомый Никита Клюкин, который за день до гибели подарил ему клюшку. После смерти Клюкина, Ульев пришёл к нему на могилу и пообещал, что станет хоккеистом.

«Спустя полтора года после интервью Марк не просто сдержал обещание, данное Никите Клюкину, но и привёз ему главный хоккейный трофей», — написано в сообщении пресс-службы ХК «Локомотив».

20-летний Ульев выступал в прошедшем сезоне вместе с «Локомотивом» стал обладателем Кубка Гагарина. Он сыграл 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и сделал шесть результативных передач.

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