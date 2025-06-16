Сборная Дании назвала первую шестёрку хоккеистов, попавших в состав на Олимпиаду-2026

Сборная Дании обнародовала имена первых шести хоккеистов для заявки на Олимпийский игры — 2026 в Италии. В число первых шести игроков словацкой сборной на ОИ-2026 попали:

Вратарь

Фредерик Андерсен («Каролина Харрикейнз»)

Защитник

Йеспер Йенсен («Йокерит», Финляндия)

Нападающие

Николай Элерс («Виннипег Джетс»), Оливер Бьёркстранд («Сиэтл Кракен»), Ларс Эллер («Вашингтон Кэпиталз»), Йонас Рённбьерг («Вегас Голден Найт»).

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милан и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф подтвердил, что сборная России не примет участия в Олимпийских играх 2026 года. Российскую сборную на турнире должна заменить сборная Франции.