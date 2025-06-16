«Торонто» интересуется форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Микой Зибанеджадом — источник

Американский журналист Артур Стэйпл сообщил, что «Торонто Мэйпл Лифс» проявляет интерес к шведскому нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Мике Зибанеджаду.

Напомним, контракт 32-летнего Зибанеджада с кэпхитом в $ 8,5 млн действует до конца сезона-2029/2030. В минувшем сезоне шведский форвард провёл 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил 20 шайб и отдал 42 результативные передачи. «Нью-Йорк Рейнджерс» в прошлом сезоне регулярки занял 11-е место на Востоке и не попал в плей-офф.

Ранее стало известно, что американский нападающий Крис Крайдер перешёл из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Анахайм Дакс».