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Рик Токкет рассказал, как планирует использовать Мичкова в следующем сезоне НХЛ

Рик Токкет рассказал, как планирует использовать Мичкова в следующем сезоне НХЛ
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет высказался о перспективах российского форварда «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова во втором сезоне в НХЛ.

«Нужно как можно чаще доставлять шайбу такому парню, как Матвей. Владея шайбой, он умеет находить партнёров. Парень думает на два шага вперёд. Важно, чтобы вся команда была с ним на одной волне. Конечно, мы не хотим оказывать на него слишком большое давление – это ведь будет всего лишь его второй сезон. Но потенциал — огромный», — сказал Токкет в эфире шоу «Kincade & Salciunas».

Напомним, 20-летний Мичков занял четвёртое место в голосовании на звание лучшего новичка сезона в НХЛ и вошёл состав сборной новичков сезона-2024/2025.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Мичков провёл 80 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 37 результативных передач.

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