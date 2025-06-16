Форвард «Автомобилиста» Андрей Обидин перешёл в «Ладу»

«Лада» заключила однолетний контракт с нападающим «Автомобилиста» Андреем Обидиным. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В прошедшем сезоне 28-летний Обидин провёл за «Автомобилист» 66 матчей с учётом плей-офф и набрал 14 (9+5) очков.

Обидин — воспитанник пермского хоккея. В 2009 году перебрался в Екатеринбург. С сезона-2013/2014 начал играть в команде МХЛ «Авто». 18 февраля 2017 года в домашнем матче с «Сибирью» (1:2 Б) дебютировал в составе «Автомобилиста» в КХЛ, проведя единственный матч в сезоне. 31 августа 2021 года подписал двухлетний двухсторонний контракт с «Адмиралом» из Владивостока, но через год вернулся в «Автомобилист».