Сборная Канады назвала первую шестёрку хоккеистов, попавших в состав на Олимпиаду-2026

Сборная Канады обнародовала имена первых шести хоккеистов для заявки на Олимпийский игры — 2026 в Италии. В число первых шести игроков канадской сборной на ОИ-2026 попали:

Защитник

Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»)

Нападающие

Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Брейден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сэм Райнхарт («Флорида Пантерз»).

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милан и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф подтвердил, что сборная России не примет участия в Олимпийских играх 2026 года. Российскую сборную на турнире должна заменить сборная Франции.