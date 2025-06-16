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Сборная Франции по хоккею заменила Россию на Олимпиаде-2026

Сборная Франции по хоккею заменила Россию на Олимпиаде-2026
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Сборная Франции утверждена в качестве участника Олимпийских игр 2026 года вместо команды России. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Франции.

Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф подтвердил, что сборная России не примет участия в Олимпийских играх 2026 года. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что это не противоречит его рекомендациям. После этого заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли отметил, что лига не ожидает участия сборной России в хоккейном турнире на зимних Играх 2026 года.

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милан и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.

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