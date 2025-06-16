Во Франции отреагировали на участие национальной команды по хоккею в ОИ-2026 вместо России

Президент Федерации хоккея Франции Пьер-Ив Жербо прокомментировал официальное включение национальной сборной в число участников Олимпийских игр 2026 года вместо российской команды.

«Этого официального подтверждения, очевидно, мы ждали с нетерпением. Я рад за наших спортсменов и персонал, которые упорно трудятся и воплотят в жизнь эту мечту», — приводит слова Жербо прессс-служба Федерации хоккея Франции.

Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф подтвердил, что сборная России не примет участия в Олимпийских играх 2026 года. Её должна была заменить команда Франции.

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милан и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.