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Сборная Франции назвала первую шестёрку хоккеистов, попавших в состав на Олимпиаду-2026

Сборная Франции обнародовала имена первых шести хоккеистов для заявки на Олимпийский игры — 2026 в Италии. В число первых шести игроков французской сборной на ОИ-2026 попали:

Защитники

Йоанн Овитю («Витковице», Чехия), Жюль Боск («Айова Хартлендерс», АХЛ), Юго Галле («Таппара», Финляндия)

Нападающие

Александр Тексье («Сент-Луис Блюз»), Пьер-Эдуар Белльмар («Ажуа», Швейцария), Жорданн Перре («ХК Маунтфилд», Чехия).

Ранее стало известно об официальном подтверждении участия сборной Франции в Олимпийских играх 2026 года. Она заменила российскую команду.

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милан и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.