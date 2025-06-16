Сборная США назвала первую шестёрку хоккеистов, попавших в состав на Олимпиаду-2026

Сборная США обнародовала имена первых шести хоккеистов для заявки на Олимпийский игры — 2026 в Италии. В число первых шести игроков канадской сборной на ОИ-2026 попали:

Защитники

Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»), Чарли Макэвой («Бостон Брюинз»)

Нападающие

Мэтью Ткачук («Флорида Пантерз»), Брэди Ткачук («Оттава Сеннаторз»), Остон Мэттьюз («Торонто Мэйпл Лифс»), Джек Айкел («Вегас Голден Найт»).

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милан и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее стало известно, что сборная Франции официально заменит российскую команду на турнире.