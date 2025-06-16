The Athletiс: контракты Марченко и Капризова — в числе самых эффективных по итогам сезона

Спортивный портал The Athletic провёл анализ сезона-2024/2025 в НХЛ с целью выявления наиболее эффективно действующих контрактов, заключённых североамериканскими клубами со своими игроками. Российские форварды Кирилл Капризов и Кирилл Марченко по итогам исследования названы игроками, принёсшими наибольшую выгоду «Миннесоте Уайлд» и «Коламбус Блю Джекетс» соответственно.

«Коламбус»: лучший контракт в сезоне-2024/2025 — Кирилл Марченко

«Блю Джекетс» находятся в завидном положении, поскольку у четверых их лучших игроков осталось ещё несколько лет до завершения контракта. Кирилл Марченко и Шон Монахан были одним из самых опасных дуэтов в первой линии в НХЛ. Марченко набрал 74 очка, заработав менее $ 4 млн.

«Миннесота»: лучший контракт в сезоне-2024/2025 — Кирилл Капризов

Жаль, что травмы стоили Кириллу Капризову половины сезона, потому что его результативность в 50 голов и 112 очков сделала бы его кандидатом на «Харт Трофи». По данным Dom's model, в этом году он выступал на уровне игрока с доходом в $ 14,9 млн, но ему заплатили всего $ 9 млн.

«Лос-Анджелес»: лучший контракт защитника в сезоне-2024/2025 — Владислав Гавриков

Что касается обороны, то Владислав Гавриков был лучшим защитником «Кингз» в этом сезоне. Он был главной фигурой в обороне, отнимал много времени и проводил сложные матчи», — сообщается в статье The Athletic.

Также среди эффективно действующих контрактов в прошедшем сезоне были отмечены соглашения российских защитников Артёма Зуба (с «Оттавой Сенаторз»), Александра Романова (с «Нью-Йорк Айлендерс»), нападающих Никиты Кучерова (с «Тампа-Бэй Лайтнинг») и Ивана Барбашева (с «Вегас Голден Найтс»).