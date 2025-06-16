Сайт НХЛ включил Сергея Бобровского в число претендентов на «Конн Смайт Трофи»

Официальный сайт национальной хоккейной лиги (НХЛ) включил российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в число претендентов на «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ) в этом сезоне.

«Я выбрал Бобровского в качестве самого ценного игрока, когда приближался финал Кубка, и я остаюсь при своём мнении. Бобровский провёл 15 матчей из 22 в плей-офф, в среднем пропуская 2,26 гола, с процентом отражённых бросков 0,91 и с тремя сухими матчами. Я считаю, что он был особенно хорош, когда «Флорида» играла в большинстве. «Пантеры» реализовали большинство 19 раз из 23, и Бобровский был лучшим защитником в этом плане, потому что «Ойлерз» получали отличные возможности для реализации большинства. Не дать «Эдмонтону» забить — немалое достижение, особенно когда они играют в большинстве. Так что да, Бобровский для меня — самый ценный игрок», — Трейси Майерс, штатный автор официального сайта НХЛ.

«Проще всего было бы выбрать Беннетта из-за его 15 голов в НХЛ. Маршан тоже был бы хорошим выбором из-за его 12 голов, в том числе шести в финале Кубка. Но это Бобровский. В прошлом году это должен был быть Бобровский. В этом году это должен быть он. Он был с «пантерами» на протяжении всего сезона, играл в каждом матче, каждую минуту, за исключением тех редких случаев, когда его заменяли на запасного. Он выходил против лучших хоккеистов лиги — Кучерова, Мэттьюса, Ахо в финале конференции, а теперь — Макдэвида и Драйзайтля в финале Кубка. Бобровский по-прежнему в строю, по-прежнему делает важные сейвы в важные моменты, приближая «Флориду» к очередному чемпионскому титулу», — сказал Дэн Розен, старший автор официального сайта НХЛ.

Также в число кандидатов на «Конн Смайт Трофи» сотрудниками портала NHL.com включены Александр Барков, Сэм Беннетт, Брэд Маршан (все — «Флорида»), Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль (оба — «Эдмонтон Ойлерз»).