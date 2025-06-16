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Зак Фукале: Протас сыграл большую роль в моём принятии решения перебраться в КХЛ

Зак Фукале: Протас сыграл большую роль в моём принятии решения перебраться в КХЛ
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Вратарь минского «Динамо» Зак Фукале рассказал об общении с белорусским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Алексеем Протасом, перед тем как перебраться в КХЛ.

— В фарм-клубе «Вашингтон Кэпиталз» с тобой выступал белорусский хоккеист Алексей Протас. Советовался ли с Алексеем при переходе в «Динамо»?
— Много общался и консультировался с Алексеем Протасом, так как Лёша играл буквально несколько лет назад в «Динамо» во время пандемии. Он рассказал мне много хорошего о КХЛ, насколько крута и сильна лига, как в ней заботятся о хоккеистах. Алексей сыграл довольно большую роль в принятии решения перебраться в КХЛ, — приводит слова Фукале Sport5.by.

Канадский голкипер в сезонах-2021/2022 — 2022/2023 выступал в системе «Вашингтон Кэпиталз», после чего перешёл в «Трактор», в котором провёл два сезона, приняв участие в 127 матчах и одержав 72 победы с процентом отражённых бросков 92,5 и с коэффициентом надёжности 2,25. По окончании сезона-2024/2025 30-летний Фукале заключил контракт с минским «Динамо».

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