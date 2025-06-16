«Это хороший рецепт для победы». Фукале назвал главный фактор перехода в минское «Динамо»

Вратарь минского «Динамо» Зак Фукале рассказал о факторах, повлиявших на его решение перейти в белорусский клуб.

«Это хороший рецепт для победы, когда у тебя и семья, и город, и команда, и партнёры в одном звене. Я должен был принять решение, не только думая о себе, но и о своей семье. У меня два маленьких сына и жена. В команде довольно много ребят, с которыми играл, либо знаю их лично. Также, выступая против «Динамо» в плей-офф, видел колоссальнейший потенциал, насколько это конкурентная команда с жаждой победы. И если собрать все факторы, то получился хороший рецепт, где комбинация и города, и команды, и фанатов. Все карты легли именно на Минск. Это место, где будет комфортно моей семье. Семья — это, конечно, очень важно, но номер один — это возможность побеждать. И именно возможность побеждать — главный фактор в принятии решения», — приводит слова Фукале Sport5.by.

Канадский голкипер в сезонах-2021/2022 — 2022/2023 выступал в системе «Вашингтон Кэпиталз», после чего перешёл в «Трактор», в котором провёл два сезона, приняв участие в 127 матчах и одержав 72 победы с процентом отражённых бросков 92,5 и с коэффициентом надёжности 2,25. По окончании сезона-2024/2025 30-летний Фукале заключил контракт с минским «Динамо».