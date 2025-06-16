«Вспомню Ковалёва». Фукале назвал российских и белорусских игроков в «Монреале»

Вратарь минского «Динамо» Зак Фукале рассказал о месте своего рождения, происхождении родителей и о русскоязычных хоккеистах в Монреале.

— Я родился и вырос в районе Лаваль, это провинция Квебек, город Монреаль, Канада. Предки моего отца были из Италии, приехали из Сицилии в 1959 году. Они иммигрировали в Канаду и здесь живут с тех пор. Моя мама — канадка, у неё французские корни.

— Монреаль — настоящая колыбель хоккея. Ранее там играли белорусские хоккеисты Андрей и Сергей Костицыны, а также Михаил Грабовский. Какие у тебя воспоминания о Монреале, о хоккее и о белорусах?

— Это были великолепные годы в Монреале, когда там играли братья Костицыны, Миша Грабовский, также вспомню Алексея Ковалёва, я ходил на очень-очень большое количество матчей вместе с отцом. Это были великолепные времена моего детства, — приводит слова Фукале Sport5.by.

Олимпийский чемпион в составе сборной СНГ (1992) и обладатель Кубка Стэнли (1994) в «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянин Алексей Ковалёв выступал за «Монреаль Канадиенс» с 2004 по 2009 год.