Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вспомню Ковалёва». Фукале назвал российских и белорусских игроков в «Монреале»

«Вспомню Ковалёва». Фукале назвал российских и белорусских игроков в «Монреале»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь минского «Динамо» Зак Фукале рассказал о месте своего рождения, происхождении родителей и о русскоязычных хоккеистах в Монреале.

— Я родился и вырос в районе Лаваль, это провинция Квебек, город Монреаль, Канада. Предки моего отца были из Италии, приехали из Сицилии в 1959 году. Они иммигрировали в Канаду и здесь живут с тех пор. Моя мама — канадка, у неё французские корни.

— Монреаль — настоящая колыбель хоккея. Ранее там играли белорусские хоккеисты Андрей и Сергей Костицыны, а также Михаил Грабовский. Какие у тебя воспоминания о Монреале, о хоккее и о белорусах?
— Это были великолепные годы в Монреале, когда там играли братья Костицыны, Миша Грабовский, также вспомню Алексея Ковалёва, я ходил на очень-очень большое количество матчей вместе с отцом. Это были великолепные времена моего детства, — приводит слова Фукале Sport5.by.

Олимпийский чемпион в составе сборной СНГ (1992) и обладатель Кубка Стэнли (1994) в «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянин Алексей Ковалёв выступал за «Монреаль Канадиенс» с 2004 по 2009 год.

Материалы по теме
Зак Фукале: Протас сыграл большую роль в моём принятии решения перебраться в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android