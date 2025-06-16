Жена Макдэвида надела майку с прозвищем Маршана на 5-й матч серии «Эдмонтона» с «Флоридой»
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Лорен Макдэвид, жена нападающего и капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, надела майку с надписью «Крысиный патруль» на пятый матч финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (2:5, 2-3).
НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12 0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06 0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12 1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24 1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10 2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47 2:5 Луостаринен – 58:41
Фото: Соцсети
Как известно, форвард «Флориды» Брэд Маршан получил от болельщиков прозвище «Крыса». Таким образом, супруга Макдэвида хотела задеть Маршана. Однако 37-летний нападающий «пантер» не поддался на уловки Лорен, забросив две шайбы в пятой игре с «Эдмонтоном».
Счёт в серии «Флорида» — «Эдмонтон» — 3-2. Следующий матч пройдёт в ночь с 17 на 18 июня по московскому времени в Санрайзе (штат Флорида) и начнётся в 3:00 мск.
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