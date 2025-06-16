Жена Макдэвида надела майку с прозвищем Маршана на 5-й матч серии «Эдмонтона» с «Флоридой»

Лорен Макдэвид, жена нападающего и капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, надела майку с надписью «Крысиный патруль» на пятый матч финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (2:5, 2-3).

Фото: Соцсети

Как известно, форвард «Флориды» Брэд Маршан получил от болельщиков прозвище «Крыса». Таким образом, супруга Макдэвида хотела задеть Маршана. Однако 37-летний нападающий «пантер» не поддался на уловки Лорен, забросив две шайбы в пятой игре с «Эдмонтоном».

Счёт в серии «Флорида» — «Эдмонтон» — 3-2. Следующий матч пройдёт в ночь с 17 на 18 июня по московскому времени в Санрайзе (штат Флорида) и начнётся в 3:00 мск.