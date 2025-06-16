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«Я вижу в нём руку бога». Ягр поставил Макдэвида в один ряд c Гретцки, Лемье и Джорданом

«Я вижу в нём руку бога». Ягр поставил Макдэвида в один ряд c Гретцки, Лемье и Джорданом
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Обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и чемпион мира чешский нападающий Яромир Ягр высказался об игре форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

— Я уважаю его игру. За ней интересно наблюдать. Иногда он заставляет очень хороших игроков выглядеть глупо. И это что-то особенное. Всегда восхищаюсь людьми, которые лучше остальных. Я вижу в нём руку бога. Это здорово. Всегда это ценю. Потому что это должно быть нечто большее, чем все мы.

— Он был тронут богом?
— Какая-то высшая энергия. У тебя просто должно быть что-то дополнительное, чтобы доминировать на этом уровне. У тебя должно быть что-то особенное. Например, когда ты смотришь баскетбол, ты видишь Джордана. Ты должен быть другим. И быть таким другим — это нечто особенное. Я могу оценить величие людей. Гретцки был таким. Марио Лемье был таким, — приводит слова Ягра Sportsnet.

Коннор Макдэвид был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером драфта НХЛ-2015. Является одним из самых талантливых хоккеистов мира. В составе сборной Канады выигрывал чемпионаты мира на юниорском (2013), молодёжном (2015) и взрослом (2016) уровнях. Обладатель призов «Арт Росс Трофи» (самому результативному хоккеисту в регулярном чемпионате НХЛ), «Конн Смайт Трофи» (самому ценному игроку плей-офф НХЛ), «Морис Ришар Трофи» (лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ) и других.

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