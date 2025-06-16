Яромир Ягр рассказал за счёт чего «Флорида» превосходит «Эдмонтон» в финале Кубка Стэнли

Обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и чемпион мира чешский нападающий Яромир Ягр ответил на вопрос о превосходстве «Флориды Пантерз» над «Эдмонтон Ойлерз» (3-2) в финальной серии Кубка Стэнли — 2025.

— Что вас больше всего впечатляет в «Пантерах»?

— Они — полноценная команда. У них много игроков, которые могут забивать голы. Они доказали это в последних двух матчах. Три линии могут забивать. И четвёртая линия отлично справляется. Я чувствую, что у них больше глубины состава. С другой стороны, у «Эдмонтона» есть лучший дуэт в лиге. Так что их менеджерам непросто собрать команду. Вы же собираете команду или просто находите суперзвёзд и смотрите, кто победит? — приводит слова Ягра Sportsnet.

Счёт в серии «Флорида» — «Эдмонтон» — 3-2. Следующий матч пройдёт в ночь с 17 на 18 июня по московскому времени в Санрайзе (штат Флорида) и начнётся в 3:00 мск.