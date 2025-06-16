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«Монреаль» подписал трёхлетний контракт с форвардом сборной Австрии

«Монреаль» подписал трёхлетний контракт с форвардом сборной Австрии
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«Монреаль Канадиенс» подписал трёхлетний контракт новичка с австрийским нападающим Винценцом Рорером. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

20-летний Рорер в прошедшем сезоне выступал за швейцарский «Цюрих Лайонз». Он сыграл 68 матчей (с учётом плей-офф) в Национальной лиге — 2024/2025 и набрал 31 (15+16) очко. Также Рорер в составе сборной Австрии принял участие в чемпионате мира 2025 года, который проходил в Швеции и Дании. Он сыграл на мировом первенстве восемь матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Одну из своих шайб на турнире он забросил в ворта 40-летнего вратаря сборной Канады Марка-Андре Флери.

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