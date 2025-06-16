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Питер Хэнлон назначен на должность помощника генерального менеджера в «Калгари»

Питер Хэнлон назначен на должность помощника генерального менеджера в «Калгари»
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«Калгари Флэймз» объявил о назначении Питера Хэнлона помощником генерального менеджера команды Крэйга Конроя.

Хэнлон, ранее занимавший должность вице-президента по связям с общественностью в клубе, вступит в должность с 1 июля 2025 года.

«Питер будет участвовать во всех сферах хоккейной деятельности, включая оценку игроков, подбор игроков и стратегическое планирование. Вместе с помощниками генерального менеджера Дэйвом Нонисом и Брэдом Пасколлом Питер поможет нам достичь нашей цели — вернуть Кубок Стэнли в Калгари», — приводит слова Конроя пресс-служба канадского клуба.

Хэнлон начал свою тренерскую карьеру в команде «Торонто Мэйпл Лифс» Американской хоккейной лиги в Сент-Джонсе, Ньюфаундленд. Затем его пригласили работать в головной офис АХЛ в Спрингфилде, штат Массачусетс, а в начале сезона 1997-1998 годов он присоединился к «Флеймз». У него есть опыт выступлений на международном уровне: он представлял сборную Канады на Олимпийских играх 2002 года, чемпионатах мира и Кубке мира по хоккею 2016 года.

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