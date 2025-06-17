Яромир Ягр оценил успешную игру возрастных Маршана и Перри в финале Кубка Стэнли

Обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и чемпион мира чешский нападающий 53-летний Яромир Ягр ответил на вопрос об успешной игре в финале Кубка Стэнли возрастных игроков Кори Перри и Брэда Маршана.

— Почему самые старшие игроки в этих командах, Кори Перри и Брэд Маршан, преуспевают? Возможно, это отчаяние, вызванное осознанием того, что их время может быть на исходе?

— Я не думаю, что их время на исходе. Это зависит от них. Я чувствую, что раньше лига была намного жёстче, потому что это была более физическая игра. Сейчас она более быстрая. Но если ты хороший фигурист, то не устаёшь кататься вверх и вниз. В плей-офф сложнее. Вот почему мне кажется, что раньше была более сложная игра, поскольку было много сражений один на один. Правила и всё остальное изменилось. Стало больше скорости. Никто не может тебя зацепить, никто не может тебя удержать. Но если ты хороший фигурист, тебе проще. Это быстрее, но проще. Ты не так сильно устаёшь. Эти ребята давно готовы к более сложной игре. Пока они могут поддерживать скорость, у них будет преимущество, — приводит слова Ягра Sportsnet.

37-летний нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан забросил шесть шайб в пяти матчах финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (3-2). 40-летний форвард «нефтяников» Кори Перри в играх с «Флоридой» забил три гола и сделал одну результативную передачу.