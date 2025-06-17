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53-летний Яромир Ягр ответил, будет ли выступать в следующем сезоне

53-летний Яромир Ягр ответил, будет ли выступать в следующем сезоне
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Обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и чемпион мира чешский нападающий 53-летний Яромир Ягр ответил, будет ли продолжать карьеру в следующем сезоне.

— А что насчёт следующего года? Вы будете играть?
— Думаю, да. Надеюсь, что да, — приводит слова Ягра Sportsnet.

Чешский суперфорвард с 2017 года выступает в Экстралиге за клуб из родного города Кладно. В прошедшем сезоне Ягр провёл 39 матчей в чемпионате Чехии, забил пять голов и сделал 11 результативных передач, набрав 16 очков. В 1990 году он был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим пятым номером клубом «Питтсбург Пингвинз», с которым дважды завоёвывал Кубок Стэнли (1991, 1992).

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