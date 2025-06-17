Макдэвид ответил на вопрос о давлении перед шестым матчем с «Флоридой» в финале КС

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ответил на вопрос о давлении перед шестым матчем серии финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз».

«Это довольно тяжелый вопрос. Я стараюсь не думать об этом в таком ключе. Если начать мыслить в таком духе, ты просто будешь парализован в подготовке и игре», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Флориды». Шестой матч серии между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится 18 июня, начало – 3:00 мск.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Макдэвид принял участие в 21 матче, в которых записал в свой актив семь голов и 26 результативных передач.