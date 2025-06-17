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«Лучший нашего поколения». Александр Барков – о Конноре Макдэвиде

«Лучший нашего поколения». Александр Барков – о Конноре Макдэвиде
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Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков высказался о форварде «Эдмонтон Ойлерз» Конноре Макдэвиде перед шестым матчем серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он невероятный игрок, наверное, лучший нашего поколения. Когда он на льду, нужно быть предельно внимательным, стараться отнимать у него пространство. Но при этом важно сосредоточиться на своей игре и делать всё как можно лучше», — приводит слова Баркова официальный сайт НХЛ.

На данный момент счёт в финальной серии 3-2 в пользу «Флориды». Шестой матч серии между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится 18 июня, начало – 3:00 мск.

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