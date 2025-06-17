«Лучший нашего поколения». Александр Барков – о Конноре Макдэвиде

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков высказался о форварде «Эдмонтон Ойлерз» Конноре Макдэвиде перед шестым матчем серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Он невероятный игрок, наверное, лучший нашего поколения. Когда он на льду, нужно быть предельно внимательным, стараться отнимать у него пространство. Но при этом важно сосредоточиться на своей игре и делать всё как можно лучше», — приводит слова Баркова официальный сайт НХЛ.

На данный момент счёт в финальной серии 3-2 в пользу «Флориды». Шестой матч серии между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится 18 июня, начало – 3:00 мск.