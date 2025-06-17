Сидни Кросби высказался о попадании в заявку сборной Канады на ОИ-2026

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал попадание в заявку сборной Канады на Олимпийские игры — 2026 в Италии.

«Для меня большая честь быть названным одним из первых шести игроков мужской хоккейной сборной Канады на Олимпийские игры 2026 года вместе с Натаном, Кейлом, Коннором, Брейденом и Сэмом, ведь все пятеро — выдающиеся игроки и лидеры», — сказал Сидни Кросби в пресс-релизе Хоккея Канады. «Я благодарен за возможность представлять Канаду на Олимпиаде, ведь знаю, какую гордость приносит ношение кленового листа на международной арене», — приводит слова Кросби CBS News.

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милан и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.