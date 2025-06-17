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Новый тренер «Нефтехимика» Гришин рассказал, когда и как получил приглашение в клуб

Новый тренер «Нефтехимика» Гришин рассказал, когда и как получил приглашение в клуб
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Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал, как получил приглашение возглавить команду.

«Первое предложение было ближе к концу марта. Поступил звонок от спортивного директора клуба Антона Марчинского, где мне сказали об интересе со стороны «Нефтехимика». На тот момент «Динамо» ещё играло в плей-офф. Я обозначил, что мне интересно было бы поработать в КХЛ, по большому счёту практически сразу и согласился. Но, естественно, по сути дела, пока шёл плей-офф ВХЛ, я обсуждать ничего не мог, и первая конкретная встреча случилась только в начале мая.

В Петербург приехали Игорь Викторович Ларионов, Антон Марчинский, мы встретились, обговорили детали, мне озвучили уже прямое предложение по контракту. Предварительная договорённость была, а нюансы обсуждались уже позже. Мне важно было, например, зайти в клуб со своим тренерским штабом. Как можно больше людей собрать, кому я доверяю и с кем давно вместе работаю.

Так что слухи касательно того, что мы обсуждали работу с «Нефтехимиком» во время плей-офф с «Динамо» — это явное преувеличение. Контакты были, но живая встреча только после окончания сезона для моей команды», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, о назначении Гришина в «Нефтехимик» было объявлено 4 июня.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Гришиным читайте на «Чемпионате»:
«Я за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0». «Нефтехимик» перестроит экс-тренер «Спартака»
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«Я за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0». «Нефтехимик» перестроит экс-тренер «Спартака»

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