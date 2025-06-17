Новый тренер «Нефтехимика» Гришин отреагировал на вопрос о созвоне с предшественником

Новоиспечённый главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин отреагировал на предложение бывшего тренера клуба Олега Леонтьева созвониться.

«Мы с Олегом Юрьевичем знаем друг друга давно, играли по молодости вместе в одной команде. Правда, дело было ещё в конце 80-х. Встречались, когда я работал в «Спартаке». Пока не было возможности, сначала я был занят работой в «Динамо» в Санкт-Петербурге, сейчас тоже острой необходимости созваниваться не вижу. Если будет конкретный вопрос, уверен, что мы найдём контакт, и я готов пообщаться, и он, думаю, будет не против мне помочь, что-то подсказать», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, о назначении Гришина в «Нефтехимик» было объявлено 4 июня.

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