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Коннор Макдэвид высказался о попадании в сборную Канады на ОИ

Коннор Макдэвид высказался о попадании в сборную Канады на ОИ
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о попадании в состав сборной Канады на Олимпийские игры — 2026.

«Невероятная честь представлять свою страну на самом крупном спортивном мероприятии в мире. Быть выбранным снова — это, очевидно, очень много значит», — приводит слова Макдэвида сайт НХЛ.

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф подтвердил, что сборная России не примет участия в Олимпийских играх 2026 года. Российскую сборную на турнире должна заменить сборная Франции.

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