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Плющев: французы на ОИ — это не тот уровень, но ребятам из ИИХФ нравится

Плющев: французы на ОИ — это не тот уровень, но ребятам из ИИХФ нравится
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об участии команды Франции вместо сборной России в Олимпийских играх — 2026.

«Ничего удивительного в этом нет. Мы под санкциями уже давно, и никто нас, грубо говоря, не пытается реабилитировать. Поэтому, попала туда Франция или какая-нибудь африканская страна, это без разницы совершенно. То, что попали на Игры французы, — конечно, это не тот уровень, но ребятам из ИИХФ нравится. Значит, так и будет», — приводит слова Плющева «РИА Новости Спорт».

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.

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