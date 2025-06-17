Тренер «Нефтехимика» Гришин рассказал о знакомстве с командой

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал о знакомстве с нижнекамской командой.

«Все в отпусках, с командой, естественно, познакомиться пока не получилось. На днях была встреча с руководством, официальное подписание контракта с клубом. Обсудили будущее команды с представителями СИБУРа. Встретился с представителями тренерского штаба, которые остались в клубе с прошлого сезона, с тренером по ОФП, тренером по вратарям, видеотренером. Был большой разговор, много общались по предсезонной подготовке, обсудили наши взгляды на разные ситуации, большинство из них совпадает.

Приятно осознавать, что эти люди – мои единомышленники, они легко войдут в новый тренерский штаб и будут плодотворно работать. Не возникнет недопонимания, когда кто-то смотрит в одну сторону, кто-то в другую и все тянут одеяло на себя. А с командой как такового контакта нет, планирую для начала поприветствовать всех в командном чате, как подготовим наш план на лето. А вживую увидимся ближе к началу сборов, ближе к августу», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.