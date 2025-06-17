Гришин — о Хоружеве: полноценный игрок основы, один из лидеров, им многие интересуются

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался об игре молодого нападающего клуба Никиты Хоружева.

– Ярослав Озолин и Никита Хоружев – примеры удачного использования местной молодёжи?

– Хоружев уже полноценный игрок основы, им интересуются многие команды КХЛ. Его мы не просто подключаем к основе, рассматриваем как одного из лидеров команды. Расчёт серьёзный. Ждём дальнейшего прогресса, главное, чтобы не было синдрома второго сезона. Нужно не останавливаться в работе, стремиться к большему. Приложим все усилия для его развития. Озолина также хорошо знаем, видели, на что он способен, в конце сезона играл очень достойно. Шанс ему предоставлен будет точно.

– Ситуативно в прошлом сезоне выходил Жоэ-Кристоф Муиссу. Есть ещё интересные ребята в МХЛ?

– Кондрат Решетников, Кристоф Миуссу, ещё есть несколько ребят, потенциально готовых к КХЛ уже сейчас. Поэтому и хочу прилететь раньше, посмотреть на них после отпуска, кто в какой форме. Нужен живой взгляд на игроков, а не нарезки видео. В любом случае у всех хоккеистов в системе при мне будет шанс заиграть в первой команде. Нужны как минимум лимитчики, а если молодые ещё и обыгрывают в честной конкуренции опытных хоккеистов, то тем более им нужно давать дорогу, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.