Гришин: «Локомотив» победил заслуженно, команда несколько лет шла к успеху

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина — 2025.

«Локомотив» победил заслуженно, давайте начнём с этого. Команда несколько лет шла к этому успеху. И тренер не заставлял команду обороняться. Он выставляет строгое игровое задание, требует от игроков выполнения его установок. Игорь Валерьевич не ставит «автобус», как многие говорят, не запрещает атаковать, не говорит ждать в своей зоне. Он только лишь требует от каждого полностью включаться в игру, всей пятёркой, пока они на льду – полностью в игре. И в атаке, и в обороне. Отдал? Должен быть тут же готов к приёму, передаче. Потеря? Все назад по позициям. Включаться в борьбу за отбор.

Недопустимо выключаться. Ты должен всегда быть полезен, нельзя проигрывать единоборства, а если уже проиграл, то хотя бы вымотать в этой борьбе должен так, чтобы у соперника ни сил, ни желания обострять не было. «Локомотив» вывел это в абсолют, они полностью отдавали себя на площадке, что в атаке, что в обороне. В то же время стиль «Северстали» мне импонирует, отличное движение, взаимодействия, большое количество передач, в связи с чем создаётся большое количество моментов, игра приносит удовольствие зрителям. Сумма этих двух стилей — то, что я хотел бы видеть в исполнении своей команды», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.