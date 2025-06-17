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М. Ткачук: первый раунд Кубка Стэнли был определённо худшим для меня

М. Ткачук: первый раунд Кубка Стэнли был определённо худшим для меня
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Нападающий «Флорида Пантерз» Мэттью Ткачук рассказал о своих чувствах в начале розыгрыша Кубка Стэнли — 2025. Нападающий до последнего не знал, сможет ли он сыграть после травмы.

«Сначала я не знал, вернусь ли я. Я узнал за день до начала плей-офф, что у меня будет шанс сыграть. Мне очень повезло, что у нас отличные тренеры и врачи. Они все каким-то образом помогли мне, чтобы я смог играть.

Первый раунд был определённо худшим из всех для меня. Помимо финальной серии, противостояние с «Тампой» было самое тяжёлое для нас. Поэтому я знал, что мне нужно помочь команде, если мы собираемся пройти их. Я был горд собой и счастлив, что сыграл этот раунд.

У меня были взлёты и падения в плей-офф, и сейчас я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Лично я очень доволен тем, как обстоят дела со здоровьем», — приводит слова Ткачука Sportsnet.

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