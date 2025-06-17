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Гришин: «Локомотив» не даёт противнику играть зрелищно — вот и ощущение закрытого хоккея

Гришин: «Локомотив» не даёт противнику играть зрелищно — вот и ощущение закрытого хоккея
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Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал о стиле игры ярославского «Локомотива».

«Нельзя сказать, что «Локомотив» играет незрелищно. Они просто не дают противнику играть зрелищно, поскольку полностью отрабатывают каждый момент, стараются не проигрывать единоборства.

Вот и складывается впечатление, что игра незрелищная, поскольку у одних ворот моменты создаются, а у других ворот моментов практически нет. От этого идёт ощущение закрытого хоккея. А когда команды играют немного бесшабашно, атака в одну сторону, двое против двух, в обратную трое на одного, там на пустые ворота, здесь – вот и эмоции, адреналин. Болельщикам это нравится, да и я сам за то, чтобы выиграть 6:5, чем 1:0. Но для того, чтобы достичь цели, каждый игрок должен выложиться полностью и каждую секунду работать, демонстрировать самоотдачу», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Гришиным читайте на «Чемпионате»:
«Я за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0». «Нефтехимик» перестроит экс-тренер «Спартака»
Эксклюзив
«Я за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0». «Нефтехимик» перестроит экс-тренер «Спартака»
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Новости. Хоккей
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