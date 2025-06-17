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Гришин — о новом «Нефтехимике»: хочу строить гибкую команду, которая будет перестраиваться

Гришин — о новом «Нефтехимике»: хочу строить гибкую команду, которая будет перестраиваться
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Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал о том, как планирует играть нижнекамская команда под его руководством.

«Мы стараемся играть на атаку, но в каком-то смысле все стараются играть на атаку. Если ты владеешь шайбой, то, естественно, ты атакуешь. Если шайба у соперника – защищайся. Вся разница в тактических действиях при игре без шайбы. Есть команды, которые стараются как можно быстрее вернуть контроль, кто-то, уже наоборот, комфортно чувствует себя без шайбы. А если шайба у тебя – ты атакуешь, нет таких команд, которые, владея шайбой, не атакуют. И все команды хотят атаковать. Вопрос возможностей. Я тоже не планирую бесшабашно атаковать, совсем забывая про оборону.

Стараемся искать баланс между атакой и обороной, я хочу строить гибкую команду, чтобы была возможность перестраиваться, исходя из ситуации на площадке, счёта и физического состояния ребят. Будем работать в этом направлении, чтобы ребята могли и в атаку сыграть, если нужно, и агрессивно в чужой зоне действовали, а когда нужно, могли потерпеть», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Гришиным читайте на «Чемпионате»:
«Я за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0». «Нефтехимик» перестроит экс-тренер «Спартака»
Эксклюзив
«Я за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0». «Нефтехимик» перестроит экс-тренер «Спартака»
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