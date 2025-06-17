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Тренер «Нефтехимика» Гришин предупредил руководство о возможных проблемах на старте сезона

Тренер «Нефтехимика» Гришин предупредил руководство о возможных проблемах на старте сезона
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Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин допустил возможные проблемы у нижнекамской команды на старте нового сезона.

«Когда я заходил в новые команды, первые два-три месяца не получалось выстроить ту игру, которую я хотел видеть со своим тренерским штабом. Есть определённые особенности тренировочного процесса, к которым игроки сначала могут быть не готовы. Всегда много ребят, с которыми я раньше не работал, которым не знакомы мои методики. Те, кто пересекался со мной, уже примерно знают, чего ожидать, тут проще найти контакт. Остальные испытывают дискомфорт даже не в физическом плане, а в ментальном. Тренировки рассчитаны на игровые моменты, где важно включить смекалку, работать головой. Выполнить какие-то определённые задания и не забывать про них по ходу игры.

Когда восприятие доходит до определённого уровня автоматизма, сразу виден заметный прогресс, начиная с третьего месяца работы можно оценивать результат. Многое зависит и от квалификации игроков, посмотрим, как всё сложится в «Нефтехимике». Здесь у нас уже команда КХЛ, помню, когда я заходил в «Спартак», мы сразу начали с серии побед, а затем, наоборот, случился провал.

Я бы это не связывал напрямую, это была середина сезона, так что в любом случае это другая история. Посмотрим, как быстро примут новую модель игроки «Нефтехимика», но в любом случае нужно быть готовым к тому, что на предсезонных турнирах и в самом начале регулярного чемпионата могут возникнуть проблемы, неудачные отрезки. Мы переговорили на этот счёт с руководством, первые два месяца нужно будет потерпеть», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Гришиным читайте на «Чемпионате»:
«Я за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0». «Нефтехимик» перестроит экс-тренер «Спартака»
Эксклюзив
«Я за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0». «Нефтехимик» перестроит экс-тренер «Спартака»
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