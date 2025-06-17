Ветеран СКА ответил на вопрос, допускает ли он замену Ларионова на Ротенберга

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался об уходе Романа Ротенберга с поста главного тренера армейского клуба.

— Это большая потеря для КХЛ, что он не будет там тренировать?

— Конечно! Если честно, мне бы очень хотелось, чтобы он продолжал работать в каком-нибудь клубе КХЛ, потому что он достаточно медийное лицо. В принципе, я думаю, что его тренерские амбиции не до конца реализованы. Всё равно у него есть желание доказать, что он способный тренер и может добиваться больших результатов.

— Как думаете, отдых от работы в КХЛ может полезно сказаться на карьере Ротенберга?

— Думаю, перезагрузка тоже, в общем-то, нужна. Переоценка своих ценностей. Проанализировать ту работу, которая проделана. Я уверен, что Роман Борисович будет продолжать работать рано или поздно в КХЛ. Выводы будут сделаны, и уже с тем багажом позитивного опыта и тех неудач он войдёт в тренерский цех более мудрым и подготовленным.

— Если СКА Ларионова провалится на старте, допускаете ли вы обратную замену тренера?

— Я думаю, так не произойдёт. Мы все желаем СКА удачи и побед! — приводит слова Черкаса «Спорт день за днём».