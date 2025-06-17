Юрзинов-старший: для меня чемпионство «Локомотива» — двойной праздник

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший высказался о победе «Локомотива» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025.

— Если же вас интересует личное, то для меня чемпионство «Локомотива» — двойной праздник.

— Почему?

— В своё время – и не так давно – работал в «Локомотиве». Не понаслышке знаю, какое внимание руководители клуба уделяют своей школе, всей линейке команд, от детских до профессиональных. Меня приглашали именно под этим девизом – работаем с молодёжью, не по вершкам, а по корешкам! Наверное, частичка труда нашего тренерского штаба, а также Владимира Юрзинова-младшего – и в нынешнем успехе.

— Это первый праздник. А второй?

— Знаете, в последние годы мы начинаем недооценивать свою тренерскую школу – уделяем ей меньше внимания, уходим от общения внутри цеха, семинаров, симпозиумов и так далее. Словно бы уступаем лучшие места североамериканским коллегам, больше верим в них.

Так вот успех Игоря Никитина – это ещё и победа именно российской тренерской школы. Наверное, кто-то из молодёжи скривится, но можно быть чемпионом, не имея опыта НХЛ, Европы или Северной Америки. Можно выиграть на багаже именно отечественной тренерской школы – с хорошим запасом, переиграв по всем статьям канадского коллегу, как произошло в финале. Это очень важный момент, который почему-то не нашёл своего отражения в прессе. Так что давайте восстановим справедливость! — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.