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Гришин — о задачах «Нефтехимика»: любой тренер скажет, что хочет максимального результата

Гришин — о задачах «Нефтехимика»: любой тренер скажет, что хочет максимального результата
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Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал о задачах нижнекамского клуба на новый сезон.

– Задача у «Нефтехимика» прежняя – борьба за плей-офф? Либо попробуете замахнуться на что-то большее?
– Естественно, мы хотим чего-то большего, вам любой тренер, особенно когда только начинает работать с клубом, скажет, что хочет достичь максимального результата. Мы будем делать всё для того, чтобы постараться не просто попасть в плей-офф, а именно что пройти по сетке Кубка Гагарина далеко. Настолько далеко, насколько получится, дальше загадывать трудно.

– Леонид Тамбиев перед стартом плей-офф заявил, что претендует с «Адмиралом» на Кубок Гагарина. Это верный подход?
– Абсолютно. Иначе зачем играть? Плох тот солдат, который не хочет стать генералом, нужно играть на победу, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Гришиным читайте на «Чемпионате»:
«Я за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0». «Нефтехимик» перестроит экс-тренер «Спартака»
Эксклюзив
«Я за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0». «Нефтехимик» перестроит экс-тренер «Спартака»
Комментарии
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