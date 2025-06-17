Гришин — о задачах «Нефтехимика»: любой тренер скажет, что хочет максимального результата

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал о задачах нижнекамского клуба на новый сезон.

– Задача у «Нефтехимика» прежняя – борьба за плей-офф? Либо попробуете замахнуться на что-то большее?

– Естественно, мы хотим чего-то большего, вам любой тренер, особенно когда только начинает работать с клубом, скажет, что хочет достичь максимального результата. Мы будем делать всё для того, чтобы постараться не просто попасть в плей-офф, а именно что пройти по сетке Кубка Гагарина далеко. Настолько далеко, насколько получится, дальше загадывать трудно.

– Леонид Тамбиев перед стартом плей-офф заявил, что претендует с «Адмиралом» на Кубок Гагарина. Это верный подход?

– Абсолютно. Иначе зачем играть? Плох тот солдат, который не хочет стать генералом, нужно играть на победу, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.