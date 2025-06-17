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Гришин рассказал о причинах увольнения из «Спартака» и возвращения в «Химик» в ВХЛ

Гришин рассказал о причинах увольнения из «Спартака» и возвращения в «Химик» в ВХЛ
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Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал о причинах увольнения из «Спартака» и возвращения в «Химик» в ВХЛ.

«Когда меня приглашали в «Спартак» из фарм-клуба, ещё во время переговоров возникло условие, при котором в случае неудачи терять связь никто не хотел. Была мысль остаться в системе «Спартака», то есть вернуться обратно в «Химик».

Я поддержал такую идею, и, когда результаты первой команды перестали удовлетворять руководство, где-то им, конечно, не хватило терпения, но так или иначе – решили, что для КХЛ я ещё пока не готов. Но моя работа в ВХЛ всех устраивала, и я вновь стал тренировать в Воскресенске, по итогу в тот год мы стали чемпионами. Я хоть и сожалел насчёт того, как закончился мой первый тренерский опыт в КХЛ, самому возвращению в «Химик» был рад. Мы вместе строили эту команду, любил её и рад, что привёл к титулу», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Гришиным читайте на «Чемпионате»:
«Я за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0». «Нефтехимик» перестроит экс-тренер «Спартака»
Эксклюзив
«Я за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0». «Нефтехимик» перестроит экс-тренер «Спартака»
Комментарии
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