Гришин о «Спартаке»: важный урок — постарался максимально вводить в клуб своих помощников

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал, чему его научил опыт работы в «Спартаке».

– Какие вы для себя выучили уроки? Чему вас научил опыт работы со «Спартаком», какие ошибки вы заранее можете предвидеть, заходя в «Нефтехимик»?

— Важный урок – постарался максимально вводить в клуб своих помощников. Не скажу, что у меня были какие-то проблемы в коммуникации с тренерами «Спартака», но в любом случае когда к людям, которые давно в клубе, приходит человек со стороны и он тут же становится главным, вносит какие-то идеи, а у всех есть свои взгляды…

Сразу скажу, конфликтов прямых не было, всё в порядке. Но какое-то напряжение ощущалось. Гораздо комфортнее работать с теми, кого уже давно знаешь, когда приходишь на работу с удовольствием, когда у вас отличные отношения и на работе, и за её пределами. Сложностей общения не было, но были разные представления о хоккее, о жизни, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.