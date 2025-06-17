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Гришин о «Спартаке»: важный урок — постарался максимально вводить в клуб своих помощников

Гришин о «Спартаке»: важный урок — постарался максимально вводить в клуб своих помощников
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Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал, чему его научил опыт работы в «Спартаке».

– Какие вы для себя выучили уроки? Чему вас научил опыт работы со «Спартаком», какие ошибки вы заранее можете предвидеть, заходя в «Нефтехимик»?
— Важный урок – постарался максимально вводить в клуб своих помощников. Не скажу, что у меня были какие-то проблемы в коммуникации с тренерами «Спартака», но в любом случае когда к людям, которые давно в клубе, приходит человек со стороны и он тут же становится главным, вносит какие-то идеи, а у всех есть свои взгляды…
Сразу скажу, конфликтов прямых не было, всё в порядке. Но какое-то напряжение ощущалось. Гораздо комфортнее работать с теми, кого уже давно знаешь, когда приходишь на работу с удовольствием, когда у вас отличные отношения и на работе, и за её пределами. Сложностей общения не было, но были разные представления о хоккее, о жизни, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Гришиным читайте на «Чемпионате»:
«Я за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0». «Нефтехимик» перестроит экс-тренер «Спартака»
Эксклюзив
«Я за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0». «Нефтехимик» перестроит экс-тренер «Спартака»
Комментарии
Новости. Хоккей
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