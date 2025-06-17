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Экс-тренер «Спартака» Гришин не стал называть матчи с москвичами принципиальными

Экс-тренер «Спартака» Гришин не стал называть матчи с москвичами принципиальными
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Бывший главный тренер «Спартака», а ныне наставник «Нефтехимика» Игорь Гришин не стал называть матчи с москвичами принципиальными.

– У вас будут персональные противостояния в КХЛ? Например, против «Спартака», откуда вы ушли, или «Торпедо», где главным тренером будет Исаков из ВХЛ, кому уступили в полуфинале? Особый настрой на «Динамо»?
– Игра есть игра, в любом матче хочется победить. Какого-то негатива ни к кому не испытываю, со всеми расставался на доброй ноте, нет принципиального соперничества. Будем готовиться к каждому матчу как к последнему, выдавать свой максимум, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Гришиным читайте на «Чемпионате»:
«Я за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0». «Нефтехимик» перестроит экс-тренер «Спартака»
Эксклюзив
«Я за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0». «Нефтехимик» перестроит экс-тренер «Спартака»
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