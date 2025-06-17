Гришин оценил итоги сезона для «Динамо» из Санкт-Петербурга

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил итоги сезона для ХК «Динамо» из Санкт-Петербурга. Напомним, специалист возглавлял бело-голубых в сезоне-2024/2025.

– Как оцените для себя опыт работы в «Динамо» из Санкт-Петербурга? Что не получилось?

– Замечательная команда собралась, да и выступили, как мне кажется, мы достойно. И в регулярном чемпионате заняли второе место, в плей-офф далеко зашли. К сожалению, седьмой матч полуфинала нам не удался, хотя серия была очень напряжённая, четыре игры из семи закончились в овертайме. Абсолютно равный хоккей, а в седьмой игре просто так сложилось, так бывает, это спорт… Возможно, не угадали с составом, всякое бывает. Но сезон, я считаю, пусть был не идеальным, не на пятёрку, но на твёрдую четвёрку с плюсом.

Были и кадровые проблемы, понятное дело, что у нас были несколько ограниченные возможности по формированию команды, но в любом случае состав новый, в первые пару месяцев мы притирались друг к другу. В процессе было видно, кто соответствует нашим задачам и требованиям, кто нет. Также и челябинский «Трактор» по ходу сезона менял множество хоккеистов, «Авангард» обновился практически целиком. Когда в команду приходит новый тренер, поначалу кажется, что тебя всё устраивает по комплектованию состава, но затем в процессе выясняется, что кто-то выпадает, растерял форму, не показывает ту игру, на которую ты от него рассчитывал. Не получилось сделать точечные усиления в дедлайн, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.