Обладатель Кубка Гагарина высказался о ходе финальной серии Кубка Стэнли — 2025
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Бывший хоккеист сборной России и обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко высказался о ходе финальной серии Кубка Стэнли — 2025 между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантерз» (2-3).
НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Флорида» на очень хорошем ходу, и победа в пятом матче это подтверждает, Бобровский – один из наиболее ключевых факторов её успеха в этом плей-офф, бесспорно. Но лично мне было бы интересно ещё посмотреть эту серию. Хочу, чтобы седьмой матч был сыгран. Тут хоккей очень хорошего качества, одно удовольствие наблюдать за игрой таких мастеров. Особенно приятно, что в обеих командах есть наши ребята», — приводит слова Григоренко «Советский спорт».
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