Обладатель Кубка Гагарина высказался о ходе финальной серии Кубка Стэнли — 2025

Бывший хоккеист сборной России и обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко высказался о ходе финальной серии Кубка Стэнли — 2025 между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантерз» (2-3).

«Флорида» на очень хорошем ходу, и победа в пятом матче это подтверждает, Бобровский – один из наиболее ключевых факторов её успеха в этом плей-офф, бесспорно. Но лично мне было бы интересно ещё посмотреть эту серию. Хочу, чтобы седьмой матч был сыгран. Тут хоккей очень хорошего качества, одно удовольствие наблюдать за игрой таких мастеров. Особенно приятно, что в обеих командах есть наши ребята», — приводит слова Григоренко «Советский спорт».