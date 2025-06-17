Гришин: грандам ВХЛ не стоит возмущаться, что в плей-офф спускаются хоккеисты из КХЛ

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о ситуации, при которой в розыгрыше плей-офф ВХЛ участвуют игроки из клубов КХЛ.

«Торпедо-Горький» и «Химик» усилились игроками, которые освободились после вылета первой команды в плей-офф Кубка Гагарина. Кого-то это не устраивает, но те команды, которые возмущаются таким положением вещей, у кого нет прямой связи с клубами КХЛ, – это топовые команды для высшей лиги. У них хороший бюджет, они хорошо комплектуются как до сезона, так и по его ходу. Приглашают хоккеистов на хорошую зарплату, у них играют очень высокого уровня по меркам КХЛ ребята. И слышать от тренеров этих команд, что нас обыграл «Спартак», это несправедливо. У «Химика» были матчи, когда они играли составом из 18 человек, когда защитники играли в атаке и наоборот – это обратная сторона ситуации, когда у тебя есть система с разными лигами. Но они всё равно сохраняли лидирующие позиции в регулярном чемпионате.

В плей-офф к ним спустились хоккеисты КХЛ, но те, кто имел на это право, это ребята с двусторонними контрактами. Всё по регламенту, есть определённые условия по переводу в ВХЛ. Так что возмущаться грандам ВХЛ не стоит, наоборот, здорово, что уровень в том числе и ВХЛ повышается, для зрителя это точно большой плюс. Надо учиться противостоять таким командам. Мы не смогли обыграть «Торпедо-Горький», но я не буду говорить, что причина в игроках из КХЛ. Если они помогли – ради бога. Но они принадлежат одной системе, всё в порядке», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.