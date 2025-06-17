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Гришин: не думаю, что кто-то заставлял играть Конюшкова за «Торпедо-Горький»

Гришин: не думаю, что кто-то заставлял играть Конюшкова за «Торпедо-Горький»
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Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался об игре защитника «Торпедо» Богдана Конюшкова за клуб «Торпедо-Горький» в плей-офф ВХЛ.

«Разговоры о том, что побеждали те, у кого больше хоккеистов из КХЛ, честно, в пользу бедных. Поиск отмазок. Конюшков был фактором для «Торпедо-Горького», но сказать, что обыгрывал всех в одиночку, – это неправда. В высшей лиге много достойных хоккеистов, серьёзных команд. На предсезонке команды КХЛ играют против команд из ВХЛ. Понятное дело, мотивация спорная, составы не оптимальные, но подавляющего преимущества не видно. Ничего страшного, в случае чего хоккеист мог же и отказаться, сослаться на усталость, тяжёлый сезон.

Не думаю, что кто-то заставлял Конюшкова играть за «Торпедо-Горький», возможно, он даже и сам проявил инициативу. Ребята из «Спартака» сами предложили помочь «Химику» после вылета от «Салавата Юлаева». Хотели продлить свой сезон, побороться за трофей, почему нет? Лига хорошая, выиграть почётно и статусно. Стать чемпионом страны», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Гришиным читайте на «Чемпионате»:
«Я за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0». «Нефтехимик» перестроит экс-тренер «Спартака»
Эксклюзив
«Я за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0». «Нефтехимик» перестроит экс-тренер «Спартака»
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