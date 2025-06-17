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Тренер «Нефтехимика» поддержал идею матча за Суперкубок страны между чемпионами ВХЛ и КХЛ

Тренер «Нефтехимика» поддержал идею матча за Суперкубок страны между чемпионами ВХЛ и КХЛ
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Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин поддержал идею матча за Суперкубок страны между чемпионами ВХЛ и КХЛ.

– Так как ВХЛ получил статус чемпионата России, появилась идея проводить матч за Суперкубок страны между победителями ВХЛ и КХЛ. В этом есть смысл?
– Почему бы и нет? В одном матче может случится всё что угодно. Почему, например, Кубок Канады стали проводить до двух побед? Многое поменял финальный матч 1981 года, когда советская сборная победила 8:1. После этого канадцы поменяли формат, одна игра – не показатель. А вот выдать две победы – уже нужно иметь определённый уровень мастерства, подготовки. Это исключает случайности, поэтому в плей-офф играют до четырёх побед.

В Канаде в хоккей играют больше 100 лет, они понимают, как выявить сильнейшего. Поэтому такой Суперкубок, конечно, будет весьма условным, лучшего он не выявит. Тем не менее подавляющего преимущества у команды КХЛ не будет, с учётом мотивации шансы будут близки к равным, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Гришиным читайте на «Чемпионате»:
«Я за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0». «Нефтехимик» перестроит экс-тренер «Спартака»
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«Я за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0». «Нефтехимик» перестроит экс-тренер «Спартака»
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